Kostenlose Konzerte im August Der erwartet Besucher beim Jazz Sommer in Duisdorf

Wie kann man sich da entscheiden? Bachmann hat ein einfaches System: Die Bands mit den meisten Musikern gewinnen. „Die brauchen unsere große Bühne. Die kleineren Gruppen finden auch woanders einen Ort, an dem sie auftreten können.“ Zu denen, die es am Ende ins Programm geschafft haben, gehört etwa die Hot Pepper Jazzband, die Kompositionen aus dem Chicago der 20er Jahre spielt, etwa von King Oliver, Duke Ellington und Louis Armstrong. Die sechs Musiker sind regelmäßige Gäste bei Jazz-Festivals im In- und Ausland – etwa in Frankreich, England und Schweden.