Lange Ausbildungszeit und viele Prüfungen Johannes Fetsch ist neuer Notar auf dem Hardtberg

Wer ein Notariat antritt, führt dabei ein öffentliches Amt aus. Dieses ist der Unparteilichkeit verpflichtet und hält die Übereinkunft zwischen Vertragspartnern fest. „Notare sind ein Teil der Justiz. Wir gehören zur freiwilligen Gerichtsbarkeit“, beschreibt Johannes Fetsch seinen Beruf. Kürzlich hat der Präsident des Oberlandesgerichts Köln ihn zum Notar in Duisdorf ernannt. „In der Regel haben wir es mit Leuten zu tun, die sich einig sind und einen Vertrag schließen möchten. Vertrag kommt von ‚vertragen’.“ Wer etwa eine GmbH gründen möchte, an dem Erwerb von Immobilien interessiert ist oder per Testament sein Erbe regeln will, kommt früher oder später an einem Besuch beim Notar nicht vorbei.