Tourismus in der Stadt Warum Bonn? Das verstehen viele Schüler auch nicht

Ein Star unter den Bonner Sehenswürdigkeiten ist die Treppe zum Alten Rathaus. Das jedenfalls sagen auswärtige Besucher, die hier in der Jugendherberge übernachten. Auf der Freitreppe posierten gekrönte und ungekrönte Häupter aus aller Welt für Volk. Angelie Mittelstädt (17) aus dem niedersächsischen Salzgitter denkt an Lady Di, die 1987 mit Prinz Charles in Bonn war. Das war lange vor Angelies Geburt. Trotzdem lässt sie sich auf der Treppe fotografieren wie einst die Promis. So wird Geschichte lebendig, finden ihre Lehrer und sehen auch den Auftrag als Wissensvermittler erfüllt.