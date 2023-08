50 ereignisreiche Jahre Als ein 16-Jähriger mit dem Radlader ins Jugendzentrum kam

Geschichten wie diese hat er reichlich erlebt. Das gilt auch für seine Nachfolgerin Petra Lücking-Cickovic, die das Jugendzentrum der evangelischen Trinitatiskirchengemeinde heute leitet. In ihre Amtszeit fällt das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen, das die Einrichtung am Propsthof in Endenich diese Woche feiert. Es ist das letzte große Fest, das Lücking-Cickovic dort organisiert. Denn nach 35 Jahren, die sie dort gearbeitet hat, geht sie demnächst in Ruhestand.