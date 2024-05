Über 10.000 Kinder betreut Das hat der Leiter eines Bonner Jugendzentrums in knapp 30 Jahren erlebt

Einmal musste der Leiter des Jugendzentrums St. Martin, Stephan Kemper, die Polizei rufen. Ein Jugendlicher wollte das Hausverbot der Einrichtung in Duisdorf nicht akzeptieren. „Zum Glück kommt sowas äußerst selten vor“, sagt er. Ende Mai wird Kemper aufhören. Er blickt auf 29 Jahre im Jugendzentrum zurück, 27 davon als Leiter. Ursprünglich wollte er Lehrer für Kunst und Erdkunde werden. Anstatt in Klassenräumen verbrachte er dann eine ereignisreiche Zeit in der Einrichtung in Duisdorf. Besondere Highlights waren die Ausflüge und Fahrten mit den Kindern und Jugendlichen: in die Eifel, nach Süddeutschland und Holland, auf Abenteuerfahrten und Höhlenausflüge. „Das war eine tolle Zeit. Die behalte ich in Erinnerung“, sagt er.