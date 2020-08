Kommunalwahl 2020 : Jutta Brodhäcker will das Burgweiher-Areal weiter planen

Hardtberg Der General-Anzeiger stellt die Kandidaten aus den Stadtbezirken vor, die bei der Wahl im September antreten. Die Grünen-Politikerin fordert ein voll ausgestattetes Bezirksrathaus.

Die Kandidatin

Geboren wurde Jutta Brodhäcker 1964 in Worms; aufgewachsen ist sie in Rheinhessen. 1984 kam sie zum Studium nach Köln und blieb wegen der Menschen und der rheinischen Lebensart. Brodhäcker hat einen Abschluss als Diplom-Verwaltungswirtin mit der Zusatzqualifikation Verwaltungsinformatik. Seit 1989 ist sie im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft beschäftigt. Seit 2011 wohnt sie nach Stationen in Köln, Burscheid und Alfter in Duisdorf. Brodhäcker ist geschieden, führt seit 22 Jahren mit eigenen Worten eine „glückliche Fernbeziehung“ zwischen Wuppertal und Bonn. Mitglied der Grünen ist Brodhäcker seit 2006. Beweggründe sind Klimaschutz, das Eintreten gegen Rassismus, Homophobie und Sexismus sowie für Gleichberechtigung. Seit 2012 ist sie sachkundige Bürgerin im Planungsausschuss, seit 2014 Bezirksverordnete in Hardtberg, seit 2014 sachkundige Bürgerin im Unterausschuss Organisation und Personal, seit 2016 Fachsprecherin der grünen Ratsfraktion für Organisation und Personal und seit 2020 Sprecherin des Ortsverbands Hardtberg/Bonn-West. Die verbleibende Freizeit verbringt sie als Leseratte und Geocacherin.