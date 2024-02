Auftritt in Bonn Kabarettist Bernard Liebermann kehrt an seine alte Schule zurück

Leonard Paschke braucht das Geld. Nicht nur er, auch seine Mitschüler. Im Juni wollen sie ihren Abiball feiern und der kostet. Das Geld dafür zusammen zu bekommen, sei aber gar nicht so leicht, berichtet der 17-Jährige, der aufs Carl-von-Ossietzky-Gymnasium geht. Er will zu dem Thema eigentlich nur so viel sagen: „Es ist ziemlich kompliziert, was hinzubekommen.“ Er hatte dann noch eine Idee, wie sich die Abi-Kasse füllen lässt: Hilfe beim berühmten, großen Bruder holen.