Erfindungsreicher Wagenbauer Kamelle aus Blumentöpfen

Er hat nach Weihnachten begonnen, den Festwagen zu bauen – dafür hat er seinen Traktor-Anhänger aufgerüstet. „Das ist der letzte Anhänger in Röttgen.“ Der steht hinter seinem Wohnhaus in einer großen Scheune, die der Röttgener 2017 selbst gebaut hat und in der man auf Schildern Sätze wie „Echte Männer fahren Traktor“ lesen kann. Und dort herrschte reges Treiben. Fabritius sägte Holzpatten zurecht, schraubte sie an den Anhänger und passte sie so an, dass auch noch Behälter für Wurfmaterial hineinpassen. Dafür hat er Balkonblumentöpfe aus Plastik besorgt, in die eine Menge hineinpasst.