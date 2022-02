Gottesdienste unter freiem Himmel : Kapellengemeinde sucht Geistlichen

Verantwortlich für die Seelsorge im Helios Klinikum: Ingeborg Roegele (v.l.), Franz Roegele und Andreas Klepke. Foto: Niklas Schröder

Hardtberg Die Kapellengemeinde des Helios-Klinikums bietet nun auch Gottesdienste unter freiem Himmel an. Auch wenn junge Ehrenamtliche nachrücken, ist ein Rückgang von Helfern spürbar.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Schröder

Bei Wind und Wetter schleppen Ehrenamtliche der Kapellengemeinde im Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg am Sonntagmorgen viele Stühle auf die Terrasse der Cafeteria. Zelte für Organisten und Zelebranten werden im Freien aufgestellt. Altar, Orgel sowie eine vollständige Musikanlage finden darin Platz. Um weiterhin ihren Gottesdienst anbieten zu können, vollführt die Kapellengemeinde den wöchentlichen Umzug aus der eigentlichen Kapelle. „Wir waren im vergangenen Jahr über einen längeren Zeitraum der einzige Präsenzgottesdienst im Seelsorgebereich von St. Rochus und Augustinus“, berichtet Ingeborg Roegele. Außer bei Sturm und intensivem Regen habe man den Gottesdienst unter Corona-Regeln immer stattfinden lassen. „Auch bei Schneefall, denn ich glaube, dass die Bedürftigkeit nach Seelsorge in diesen Zeiten sehr groß ist“, sagt die hauptamtliche Leiterin des Ehrenamtes.

Seit der Pandemie nur noch sonntags ein Gottesdienst in der Helios Klinik

Hier finden die Gottesdienste unter freiem Himmel statt. Eine kürzlich neu bepflasterte Außenfläche vor der Cafeteria bietet den idealen Untergrund. Foto: Niklas Schröder

Kapellengemeinde Ehrenamtliche übernehmen Aufgaben in der Seelsorge Die Kapellengemeinde entstand aus der Krankenhausseelsorge, die am ehemaligen Malteser Krankenhaus eingerichtet wurde. Zwei Geistliche scharten damalig eine große Zahl an Ehrenamtlichen um sich, die unterschiedlichste Aufgaben in der Seelsorge übernahmen. Aus dieser Gruppe entstand die noch heute im Krankenhaus tätige Gottesdienstgemeinschaft. Die Gemeinde gehörte zwar „formal“ zur Kath. Kirchengemeinde St. Rochus und Augustinus, hat aber immer ein Eigenleben gehabt, erklärt Sprecher Franz Roegele. „Als eigenes soziales Umfeld, in dem gearbeitet und ein religiöses Leben gelebt wird.“

Eine kürzlich neu bepflasterte Außenfläche vor der Cafeteria bietet zudem den idealen Untergrund. „Das ist für uns ein großer Vorteil, weil wir so nicht mehr auf einer nassen Wiese den Gottesdienst abhalten müssen“, sagt Andreas Klepke. Seit der Corona-Pandemie findet nur noch sonntags um 10 Uhr ein Gottesdienst im Helios Klinikum statt. Hinzu kommen einzelne Feste: Eine Osternacht etwa im vergangenen Jahr, mit Lichterketten und Kerzen, sei mystisch gewesen“, erinnert sich Franz Roegele. „Mit Osterfeuer und einer Sängerin. Das war ein Gänsehaut-Moment.“ Auch in diesem Jahr soll eine Osternacht stattfinden.

Vor allem für den Zusammenhalt und die Arbeit der Ehrenamtlichen im Klinikum sei die weitere Durchführung der Gottesdienste wichtig gewesen, beobachtet Roegele. „Die Pandemie hat viele Kräfte freigesetzt und auch für die Zukunft neue Wege geschaffen“, sagt der Sprecher. Demzufolge sei auch mehr Eigeninitiative in die Kapellengemeinde getragen worden.

Definiert durch den Wohnsitz ist die Gemeinde aber nicht. „Wer hierherkommt, gehört zur Gemeinschaft“, erklärt Roegele. Vor Corona seien regelmäßig 250 Besucher bei den Gottesdiensten gezählt worden. Während der Pandemie ist die Besucherzahl auf 100 gesunken. „Bei gutem Wetter können das aber auch mal mehr sein.“

Kapellengemeinde fühlt sich von der Klinik gut unterstützt

Im Jahr 2020 hatte die Helios Klinik als neuer Träger das ehemalige Malteser Krankenhaus übernommen. Auswirkungen soll der Wechsel auf die Kapellengemeinde nicht gehabt haben, sagt Ingeborg Roegele. „Wir waren anfänglich schon verunsichert, da es ja ein ganz anderer Träger ist und wir nicht wussten, wie es nun weitergeht.“ Derweil fühle man sich von der Helios Klinik gut unterstützt. „Sowohl in Fragen zur Seelsorge als auch zum Ehrenamt fühlen wir uns wertgeschätzt und wahrgenommen“, sagt Roegele.

Gravierender habe die kleine Gemeinde hingegen der Ruhestand von zwei Geistlichen getroffen, wie Franz Roegele ausführt. „Die Dominikaner Patres waren 30 Jahre lang Krankenhausseelsorger und in kurzen Abständen sind beide in den Ruhestand gegangen. Wir sind im Moment ohne Seelsorger. Es wäre für die Gemeinde und auch für die Krankenhausseelsorge sehr wichtig, wenn eine kontinuierliche geistliche Betreuung da wäre“, ergänzt der Sprecher. Man sei deshalb in Gesprächen mit Dekanat und Seelsorgeentsendungsbereich, sagt Roegele. Der Sprecher geht jedoch davon aus, dass die Kapellengemeinde wohl auch in Zukunft ohne Geistlichen bleiben werde.

Es rücken jüngere Ehrenamtliche nach

Ein Schwund ist auch beim Ehrenamt erkennbar, berichtet Ingeborg Roegele. Demzufolge hätten einige Ehrenamtliche in den vergangenen Jahren aus verschiedensten Gründen aufgehört oder müssten pausieren. „Im Moment habe ich im Haupthaus 60 Aktive.“ Positiv zu vermelden sei hingegen, dass jüngere Ehrenamtliche nun nachrückten. Angebote wie etwa ein wöchentliches Kaffeetrinken in der Geriatrie seien wegen der Corona-Regeln derzeit nicht möglich. „Weil da einfach zu viele Menschen zusammenkommen würden. Wir kompensieren das mit einem regelmäßigen Waffelbacken auf der Station“, erklärt die hauptamtliche Leiterin. Zudem werde mit dem Besuchsdienst ein „niedrigschwelliges Gesprächsangebot für Patienten“ angeboten. Auch die Bücherei, die gut angenommen werde, sei weiterhin in Betrieb. „Wir versuchen, so gut es eben möglich ist, das Ehrenamt in der Klinik aufrechtzuerhalten“, betont Roegele. Mit Blick auf die Zukunft des Ehrenamtes meint sie: „Nach der Pandemie wird das anders werden. Ich glaube, dass wir insgesamt mit weniger Leuten rechnen müssen.“