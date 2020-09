Kostenpflichtiger Inhalt: Larvenbefall am Schickshof : Motten machen Kastanienbäumen in Bonn zu schaffen

Zu ungewöhnlicher Zeit blühen die Kastanien am Schickshof. Wegen der hohen Temperaturen denken die Bäume, es sei wieder Frühling. Foto: Walter Staufer

Duisdorf Schmetterlingslarven machen den Rosskastanien am Schickshof zu schaffen. Zusätzlich sorgt die anhaltende Hitze dafür, dass sie ein zweites Mal in diesem Jahr blühen - was die Bäume auf Dauer zusätzlich schädigen könnte.