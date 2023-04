Katholisches Gemeindeleben So feiert eine Bonner Familie die Erstkommunion

Bei Sonnenschein hat es am Sonntag Hunderte Bonnerinnen und Bonner in die St. Maria Magdalena Kirche in Endenich gezogen. Unter ihnen viele aufgeregte Kinder und deren Verwandte aus der Ferne. Der Grund für das rege Treiben: die Erstkommunion. Das Gemälde einer riesigen Taube vor einem Regenbogen und einer Arche, das rechts vom Altar aufgestellt war, wies hin auf dieses besondere Ereignis. Denn auf 29 Federn der Taube waren strahlende Kindergesichter abgebildet – eines für jedes Kind, das in Endenich in diesem Jahr seine Erstkommunion feiert. Als Organist Adrian Greiner dann an der Orgel das Lied „Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest“ anstimmte, erhoben sich die Anwesenden für den feierlichen Einzug der Kommunionkinder.