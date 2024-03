Lesung am Bücherschrank in Lengsdorf Das Katzenlochbachtal wurde zum Schauplatz eines Mordes

„Schnapsdrosseln“ ist Teil einer Serie von Bonn-Krimis, die jeweils in einem Stadtteil spielen. „Da ich länger in Lengsdorf gewohnt habe und den Ort sehr mochte, lag es nahe, auch hier das Idyll zu stören und mir kriminelle Gedanken zu machen“, sagt Trinkaus. Das sei gar nicht so leicht gewesen, da die Autorin ihr echtes Leben dort als harmonisch in Erinnerung habe. Nach Lengsdorf sei sie eher aus Zufall geraten und habe sich schnell wohlgefühlt. Nicht nur wegen der hübschen Ortschaft und netten Kontakte: „Lengsdorf hat sich, wie viele Stadtteile in Bonn, noch den Kern des dörflichen Charakters bewahrt – man kennt sich und begegnet sich immer wieder:“