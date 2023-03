Trinitatiskirche Endenich hilft sich mit einer Stiftung selbst Keine Angst vor sinkenden Kirchensteuern

Schon mit ihrer Gründung vor rund 25 Jahren hat „Rat & Tat“, die Stiftung für Diakonie und kirchliche Sozialarbeit der evangelischen Trinitatisgemeinde in Endenich, darauf reagiert, dass weniger Geld für soziale Aufgaben zur Verfügung stand. „Die rückläufigen Kirchensteuereinnahmen, der Um- und Abbau des Sozialstaates und die Neuordnung der Pflege durch Einführung der Pflegeversicherung“, so hieß es in einer Festschrift zum zehnjährigen Bestehen der Stiftung, hätten zum Handeln gezwungen. Über eine regelmäßige Einnahmequelle verfügt die Stiftung schon von Beginn an. Und zwar über eine nachhaltige: Ein anonymer Spender ließ auf dem gemeindeeigenen Wohnhaus in der Brahmsstraße eine Photovoltaikanlage errichten und verfügte, dass die Einspeisevergütung für den erzeugten Strom dem Stiftungsvermögen zugute kommt.