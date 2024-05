Haus nicht mehr bewohnbar Feuerwehr löscht Kellerbrand in Lengsdorf

Die Einsatzkräfte erreichte um 20.09 Uhr ein Notruf, bei dem Anwohner Knallgeräusche und Rauch aus einem Wohnhaus in der Straße Am Prinzenrain meldeten. Als die Feuerwehr eintraf, sei das gesamte Haus verraucht gewesen, sodass nicht ersichtlich war, ob sich noch Personen darin befanden, teilt die Feuerweh in ihrer Pressemitteilung mit.