Verjüngung bei Karnevalisten : Jetzt übernehmen die Jugendlichen im Vorstand der KG Lessenicher Sterne

Lessenich/Meßdorf Der KG Lessenicher Sterne ist es gelungen, den Altersschnitt der Vorstandsriege massiv zu senken. Alle gehen mutig und jeck nach vorn.

Was die Tatkraft angeht, sicherlich. „Wir hatten die Jahreshauptversammlung im September, seitdem haben sie sich für die Veranstaltungen wahnsinnig ins Zeug gelegt“, sagt Pressesprecherin Inis Knott, eine der wenigen, die ihr Amt beibehalten haben. Die Jungen seien nicht schüchtern, erzählt sie: Da habe es schon einige gute Diskussionen in der Vorstandsrunde gegeben. Der Nachwuchs lernt jetzt die ganze Vereinsarbeit kennen: Rechnungen, Veranstaltungsplanung, die ganze Büroarbeit halt, aber auch Uniformappell, Reparatur und dergleichen.

Was motiviert sie? Larissa, die vor zehn Jahren Kinderprinzessin war, möchte sich aktiv am Vereinsleben beteiligen, Events mit organisieren, eigene Ideen einbringen und vor allem „noch mehr Mitglieder motivieren, sich für den Verein einzusetzen“. Tobias ist erst seit Kurzem überhaupt im Verein. Er möchte Erfahrungen sammeln, den Nachwuchs fördern, die Vereinsstrukturen modernisieren und generell Verantwortung übernehmen. Beide könnten sich auch vorstellen, das länger zu machen.

In dem Alter besteht natürlich das Risiko, dass sie nach einer Ausbildung plötzlich weg sind. Da macht sich Inis Knott aber keine großen Sorgen. „Im Großen und Ganzen sind die Jungen schon ziemlich sesshaft. Alle machen eine Ausbildung im Raum Bonn und Rhein-Sieg-Kreis. Da sind sie jederzeit greifbar.“ Und sie sind altersmäßig näher an den gut 50 Kindern in der Tanzgruppe.

Ihre Tochter Jana zum Beispiel: Die 25-Jährige möchte als Beisitzerin Bindeglied zwischen Ansprechpartnerin für die Kinder sein und „Ideen aus Sicht der Tänzerinnen“ einbringen. Sie will sich um die Organisation und Überprüfung der Uniformen kümmern, „da ich durch die Zeit als langjährige Tänzerin im Bereich Uniform viele Erfahrungen sammeln konnte, was gebraucht wird“. Ihre ältere Schwester Nadine Zarfelder ist jetzt Schriftführerin. „Ich kann den Verein nun zusätzlich mit meiner Struktur und Organisation unterstützen und bereichern“.

Luca I. und Lara I. im Mittelpunkt

Federführend bei all dem ist jetzt Otto Knott, bisher Tollitätenbeauftragter. Er hat Ingo Elenz beerbt, der aus Altersgründen abgetreten war. Der Vorstand wird auch beim Sessionsauftakt vor Ort sein. Aber dann stehen erst mal Luca I. Spindeldreher und Lara I. Paul im Mittelpunkt. Proklamiert sind sie schon seit letztem Jahr, und seitdem hatten sie Spenden gesammelt, und zwar für das Kinderhospiz Balthasar. Diese Aktion endet normalerweise mit der Session, aber da 2021 nach der Proklamation karnevalistisch nichts mehr lief, haben sie einfach weitergesammelt. Den Erlös wollen sie am Samstag beim Sessionsauftakt dem Kinderhospiz überreichen. Den genauen Betrag erfährt man erst dann, aber laut Knott ist er immerhin vierstellig.

Das erste Prinzenpaar der KG überhaupt wollte sich von Pandemie und Krieg nicht unterkriegen lassen. „Wenn wir einmal etwas anfangen, ziehen wir es bis zum Ende durch“, so Luca, „auch wenn es drei Jahre dauert“. Seine beste Freundin Lara stimmt zu, ihren Kindertraum möchte sie auch richtig ausleben, statt sich an eine eingeschränkte Regentschaft ohne Karnevalszug erinnern zu müssen. „Meine Motivation, diese Session wieder Kinderprinzessin zu sein, besteht darin, dass ich mich und mein jüngeres Ich stolz machen kann und Stimmung in die Säle bringe.“ Wollen wir hoffen, dass es dieses Mal auch wirklich so kommt.