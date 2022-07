Vandalismus : Kippen, Scherben und Lärm hinter der Rochuskirche

Duisdorf Zigarettenkippen und Glasscherben - fast jeden Morgen sind hinter der Rochuskirche in Duisdorf Hinterlassenschaften aus der Nacht zuvor zu finden. In den vergangenen Jahren ist das offen zugängliche Gelände zu einem Treffpunkt für alkoholisierte Jugendliche geworden. Viele Anwohner sind verärgert.

An sonnigen Nachmittagen sind viele Eltern mit ihren Kindern auf der Rochusstraße in Duisdorf unterwegs. Mit einem Eis in der Hand schlendern sie zur Rochuskirche und lassen sich auf einem der vielen schattigen Plätze in der Umgebung nieder. Auch auf der großen Treppe vor dem Eingangsportal der Kirche sind immer wieder Passanten anzutreffen, die sich manchmal mit einem Buch in der Hand, manchmal mit dem Handy am Ohr, eine Pause gönnen.