Duisdorf feiert vier Tage Die Dorfkirmes nach alter Sitte gibt es noch

Autoscooter, Schmetterlingsbahn, Schießbude – in Duisdorf ist Groß-Kirmes wie früher. „Seit über hundert Jahren ist der Termin immer um das erste September-Wochenende“, sagt der Vorsitzende des Ortsfestausschusses Olaf Schmidt. Und er ist vor Pützchens Markt. Die Bonner Schausteller kommen gern mit großem Aufgebot, denn sie wissen, dass es viele Kirmesfans in Duisdorf und Umgebung gibt. Die Kirmes – Kirchweih – erinnert einerseits an den Namensgeber der Pfarrkirche. St. Rochus wurde 1295 in der südfranzösischen Stadt Montpellier geboren. Er gilt als „Pestheiliger“ und starb am 16. August 1327 in seiner Heimatstadt. An den Rochus-Tag ist eine Bauernregel geknüpft: „Wenn es um Sankt Rochus regnet, so folgt ein warmer Winter“ – es hat geregnet. In der Pfarrkirche, am anderen Ende der Fußgängerzone wurde nach zweijähriger Bauzeit am 10. August 1862 die erste Messe gefeiert.