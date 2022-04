Auf der Duisdorfer Rochusstraße drehen sich ab Freitag wieder die Karussells : Kirmesspaß nach langer Corona-Pause

Am Freitag startet die Duisdorfer Maikirmes. Die Schausteller bauen zurzeit die Fahrgeschäfte auf, wie hier auf dem Europaplatz den „Hawaii Swing“. Foto: Stefan Knopp

Duisdorf In Duisdorf startet am Freitag die erste Maikirmes nach langer Corona-Pause. Der Ortsfestausschuss übernimmt den Ausschank.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Knopp

Der Europaplatz füllt sich. Seit Anfang der Woche sind die Schausteller der Bonner Veranstaltungs-Arbeitsgemeinschaft (ArGe) dabei, die Maikirmes aufzubauen. Endlich wieder Kirmes in Duisdorf, die erste seit zweieinhalb Jahren. „Ich gehe davon aus, dass es voll wird“, sagt Bernd Schmidt, Vorsitzender des Ortsfestausschusses Duisdorf. Kirmesspaß ohne große Auflagen: „Die Leute freuen sich alle darauf. Es ist ein bisschen Normalität, vor allem für Kinder.“

Er musste aber erstmal klären, wie lange die Kirmes überhaupt dauert. An diesem Freitag geht es los, die Fahrgeschäfte und Buden sind ab Nachmittag geöffnet, vom Kinderkarussell über den Autoscooter bis hin zum Hawaii Swing und dem Scheibenwischer. Auf den Veranstaltungsplakaten der ArGe, die in Bonn sechs solcher Kirmesfeste veranstaltet, steht, dass die Kirmes bis Dienstag, 3. Mai, dauert, und ein Anruf später war auch klar, dass das auch so richtig ist. Schmidt war bis dahin lediglich bekannt, dass sie bis Montag gehe, deshalb habe er die Ausschankgenehmigung für den Getränkestand nur bis zu dem Tag beantragt, erklärte er.

Denn der Getränkepavillon wird in diesem Jahr vom OFA bereitgestellt, nicht von einem Verein. Das wäre schwierig zu organisieren gewesen, sagt Schmidt. „Wir wissen ja noch nicht so lange, dass die Kirmes stattfindet.“ Den offiziellen Vertrag zum Ausschank habe er vor zwei Wochen erst bekommen.

Diese Kurzfristigkeit ist aber nicht neu. Laut Schmidt wurde die Maikirmes 2020 erst eine Woche vor Beginn abgesagt – in Lockdownzeiten hatte aber natürlich keiner damit gerechnet, dass man in Duisdorf eine Runde auf dem Karussell drehen oder Darts werfen könnte. Und die Genehmigung zum Weinfest im vergangenen Jahr sei auch erst knapp vor dem Beginn angekommen. In Pandemiezeiten könne man eben nicht weit im Voraus planen, das gelte auch für die Stadt, zeigt Schmidt Verständnis.

Fassanstich am Freitag

Auf jeden Fall bis Montag kann man also auf dem Europaplatz auch ein Kaltgetränk beim OFA ordern. Dort wird am Freitag, 29. April, um 18 Uhr voraussichtlich Bezirksbürgermeister Christian Trützler das Fass anstechen. Ansonsten veranstalten die Duisdorfer Vereine bei der Maikirmes traditionell nicht viel eigenes Programm, das ist bei der Kirmes Anfang September anders. Dafür darf man sich jetzt im Mai über mehr Schausteller freuen – im September sind viele von ihnen in normalen Zeiten anderweitig eingebunden, etwa auf Pützchens Markt.

Pünktlich vor dem Start der Kirmes hatte die Stadt auch den Brunnen auf dem Europaplatz instandgesetzt. Der war defekt und musste mit Sandstrahler gereinigt werden. Allerdings wird er während der Kirmes noch nicht in Betrieb genommen, denn wie üblich wurde er abgedeckt, damit der Autoscooter darauf aufgebaut werden konnte.