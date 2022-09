Ausstellung im Bonner Haus der Natur : Kirsten Treis malt Dinge, die verschwinden

Venusberg Die Künstlerin Kirsten Treis stellt im Haus der Natur unter dem Titel „Erzählungen vom Wald“ Bilder aus, die die Schönheit und den stetigen Wandel im Kottenforst darstellen. Auch ein Quiz hat sie vorbereitet.

Diesen Tümpel könnte man doch schon mal gesehen haben, und wächst dieser Fingerhut nicht beim Zeitenwende-Projekt? Bei Menschen, die sehr oft im Kottenforst auf dem Venusberg unterwegs sind, könnten einige Motive auf den Acrylbildern, die derzeit im Haus der Natur an der Waldau zu sehen sind, einen Wiedererkennungswert haben. Denn die Künstlerin Kirsten Treis macht sich sehr oft von Friesdorf, wo sie wohnt, auf den Venusberg hinauf und malt, was sie sieht.

Ein Tümpel etwa, der nach einem Hochwasser im Winter vereist ist, darüber hat es geschneit, das sieht man so nicht alle Tage. Sie hatte Glück, fotografierte die Szenerie und malte danach. Oder die Kopfbuchen: „Sie sind nicht mehr in einem guten Zustand“, so die Malerin. Einige dieser imposanten Bäume mussten ja bereits gefällt werden. „Bisher hatte ich nicht das Gefühl, dass ich etwas Zeitgeschichtliches dokumentiere. Das hat sich geändert: Ich male jetzt etwas, das verschwindet.“ Der Wandel im Wald sei nicht mehr zu übersehen, und das möchte sie über ihre Ausstellung vermitteln.

Überzeichnete Farben

Der Titel „Erzählungen vom Wald“ weist auch darauf hin, dass jeder seine eigenen Erzählungen mitnimmt, wenn er in den Wald geht. Über diese kann man sich mit Treis austauschen: Sie bietet zwei Künstlerinnengespräche an: das erste an diesem Sonntag, 11. September, das zweite am Abschlusstag: Die Ausstellung hängt bis zum 13. November. Treis ist dann jeweils von 11 bis 15 Uhr vor Ort.