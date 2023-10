Ausstellung im Haus der Natur auf der Waldau Klang und Zeit im Wald erleben

So kam die Künstlerin auch auf die Klanginstallation „Der Wald stirbt nie“. Weiter, in der Mitte des Raumes, lässt sich ein Zelt erkennen, welches von feinen Wollstoffen verziert ist und aus dem eigene Aufnahmen von unterschiedlichen Waldklängen gehört werden können. Es symbolisiert einen wilden Unterschlupf, verbunden mit etwas Geheimnisvollem. Das Zelt dient hier als Symbol, dass es im Wald immer was zu hören gibt. „Die Geräusche, die man hört, können beruhigend sein, wie zum Beispiel das Rauschen der Bäume, was ich an der Waldau sehr schön finde“, betont Wal. Inspiration hat sich die Künstlerin aus vielen Orten geholt. Mit ihrer kreativen Gestaltung soll nicht nur eine Zielgruppe angesprochen werden. „Es ist für jeden gedacht, der an Wald und Natur interessiert ist“, sagt die Bonnerin.