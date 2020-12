Nachbarschaftshilfe Brüser Berg : Kleiderstube muss raus aus dem Keller

Brüser Berg Gute 30 Jahre gibt es die Nachbarschaftshilfe auf dem Brüser Berg bereits. Die Gründungsmitglieder sind mittlerweile im hohen Rentenalter - und suchen einen Nachfolger für ihr Projekt. Einen potentiellen Kandidaten haben sie schon gefunden.

Die ‚Bedarfshilfe’ war ursprünglich ein Zusammenschluss ehrenamtlicher Helfer, die Dinge des täglichen Bedarfs organisiert und kostenfrei an Bedürftige weitergereicht haben. Wegen der wachsenden Nachfrage wurde die angemietete Garage alsbald zu klein. Ein großes Lager war notwendig. Die Initiative bekam Unterstützung von Unternehmen, die ihr Immobilien gegen symbolische Beträge überließen. Mit der Vereinsgründung 2010 wurde die Bedarfshilfe als gemeinnützig anerkannt. Im gleichen Jahr eröffnete der erste Aktionsladen „2. Hand-Shopping“ in Meckenheim, um die laufenden Kosten zu finanzieren.

„Eigentlich wollten wir selbstbestimmt aufhören“, bedauert Spielberg. Doch Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. „Nun liegt alles brach.“ Seit den Anfängen 1986 ist Sabine Spielberg dabei. Das Telefon allerdings stehe auch jetzt nicht still, sagt sie. Menschen, die Hilfe brauchen, melden sich bei ihr. Und andere, die Gebrauchsgegenstände abzugeben haben. Manchmal stehen Sachen sogar säckeweise vor ihrer Haustür. „Ich regele alles, so gut es geht“, sagt sie.

Der Gedanke, die Nachbarschaftshilfe in gute Hände weiterzugeben, besteht schon seit geraumer Weile. Schwierig sei nur, Nachfolger zu finden. Hinzu kommt, dass die Räume der Kleiderstube überhaupt nicht den Hygienevorschriften in Corona-Zeiten entsprechen. Der Keller lässt sich nicht belüften. Also wurde der Entschluss gefasst, neue Räume zu suchen – ebenfalls ein schwieriges Unterfangen. „Sie müssen groß genug sein, damit Kleidung, Spielzeug, Bücher und Schnickschnack Platz haben.“ Die Initiative zahlt in der Kirche keine Miete. Die Minibeträge, die eingenommen wurden, hätten sich geläppert. „Unsere Unterstützung sollte auf dem Brüser Berg bleiben. Alles Geld, das hereinkam, haben wir gespendet – für Kitas, Schulen, Martinszug oder den offenen Bücherschrank.“ Im Stadtteil gebe es viele Menschen, die auf Hilfe angewiesen seien und andererseits viele finanzkräftige Spender.

Auch Claudia Schwarzwald sorgt sich, wie Nachfolge und Raumsuche geregelt werden können. Die 59-Jährige ist in der Kirchengemeinde aktiv. Das Problem könnte nach ihrer Einschätzung sein, dass Ehrenamtliche angesichts der zunehmenden Vorschriften und gesetzlichen Regelungen zurückschreckten. „Mir geht das auch so. Mithelfen würde ich in der Kleiderstube, aber nicht den Vereinsvorsitz übernehmen.“ Strukturen hätten sich geändert; man müsse daher professionelle Formen finden. Als Beispiel führt Schwarzwald das Brüser Dorf an, das aus einer Elterninitiative entstand, dann aber wegen der wachsenden Aufgaben in die Regie der Beueler Jugendfarm übergeben wurde.