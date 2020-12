Bonner Spielplätze : Klettern und Rutschen als gemeinsame Erfahrung

Duisdorf Die Bezirksvertretung Hardtberg fordert Spielgeräte für alle und ein Inlusionskonzept für die künftige Planung von Spielplätzen. Die Stadt erklärt, warum das nicht so einfach ist.

Rund 50 der 320 öffentlichen Bonner Spielplätze liegen im Stadtbezirk Hardtberg. Allerdings kam die Bedarfsplanung von 2007 zu dem Ergebnis, dass 16 aufgelöst werden sollen. Die Rede ist etwa vom Spielplatz am Wesselheideweg. Bleiben also 36 mit teils sehr unterschiedlicher Ausstattung, aber auch in unterschiedlichem Zustand.