Anlage am Hardtbergbad Was die neuen Betreiber des Bonner Kletterwaldes planen

Bevor wieder Besucher durch den Wald am Schwimmbad klettern, wartet noch einiges an Arbeit auf Christoph Klein und Sascha Podeiko. Die beiden, die zwei Kletterhallen in Bonn führen, haben die Anlage neben dem Hardtbergbad kürzlich von Markus Zöll übernommen. Der hatte den Kletterwald fast 15 Jahre lang geführt. „Das war eine schöne Erfahrung“, sagt Zöll. Aber da er nicht mehr der Jüngste sei, habe er einen Nachfolger gesucht. Bei seiner Entscheidung spielte auch die anstehende Sanierung des Hardtbergbades eine Rolle.