Gelungener Start im Kreuzbergpark in Lengsdorf Können Feuchtbiotope das Stadtklima verbessern?

Bisher standen im Park drei große Pappeln. Jetzt schauen Andreas Weiland und Jan Peter Stiller auf das neu angelegte Feuchtbiotop - eine Idee der Gärtner-Kolonne, sagt Andreas Weiland. Er ist Gartenmeister für den Stadtbezirk Hardtberg. Erst wurde in einer Senke der Wiese angelegt, in der sich das Wasser natürlich sammelt. Zum Teil wurde auch Erde aufgeschüttet, um das Wasser in die richtigen Wege zu leiten, erzählt Stiller. So ist der Tümpel entstanden.