Kloster Endenich : Architekt stellt erste Pläne für NS-Gedenkstätte vor

Gedenkstätte

Für die Gedenkstätte waren in der Vergangenheit schon verschiedene Orte im Gespräch. Ein erster Vorstoß vor rund 40 Jahren, die Gedenkstätte nahe der 1938 zerstörten Synagoge am Rheinufer zu bauen, ließ sich nicht realisieren. Der Vorgängerverein „An der Synagoge“ zog in ein von der Stadt zur Verfügung gestelltes Werkhaus in Bad Godesberg. Dort arbeitete man mit wissenschaftlicher Unterstützung über zehn Jahre auf die Einrichtung einer Gedenkstätte hin, die schließlich an der Franziskanerstraße in der Bonner Innenstadt verwirklicht wurde.