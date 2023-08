Einzige Kneipe auf dem Brüser Berg Das Parkstübchen hat einen neuen Besitzer

„Ich komme seit über 20 Jahren in das Parkstübchen und habe den ein oder anderen Wirt schon miterlebt“, sagt Axel Kahla (57), „aber kaum einer macht das so gut wie Giorgios.“ Durch ihn gebe es endlich wieder einen Ort im Veedel, an dem man sich treffen und austauschen könne. Und das gehe weit über das gemeinsame Fußballgucken hinaus. Seit 1984 wohnt der aus dem Ruhrgebiet stammende Karl Kindervater (79) auf dem Brüser Berg. „Ich komme daher, wo es eine hohe Kneipenkultur gibt. Ich weiß, was eine gute Kneipe ausmacht“, sagt er. Für ihn sei es vor allem wichtig, dass sich Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft in einem Lokal treffen und miteinander ins Gespräch kommen können. Dass im Parkstübchen wieder jeder mit jedem reden könne, freut den sachkundigen Gast.