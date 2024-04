Angebot auf dem Venusberg Kniffelige Aufgaben für die Ehrenamtlichen des Repair-Cafés

Aber selten sind die Fälle so einfach, mit denen Menschen seit inzwischen einem halben Jahr am ersten Samstag im Monat zum Repair-Café auf dem Venusberg kommen. Reparateurin Antje erzählte von einer defekten Grill-Toaster-Kombination, an der gleich drei versierte Kollegen scheiterten. „Da war so viel Elektronik drin, sie haben den Fehler nicht gefunden.“ Aber für viele vor allem ältere Geräte ist das Repair-Café im Gemeindehaus der evangelischen Auferstehungskirchengemeinde am Hager Weg 40 die richtige Anlaufstelle.