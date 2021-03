Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu einer Sackgasse in Lengsdorf : Die Kirche im Dorf lassen

Posse um Straßennamen. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Lengsdorf Es geht um die Adresse für eine Sackgasse am Kreuzberghang in Lengsdorf. Die Ratskoalition setzt sich mit der Widmung für eine Bonner Pionierung gegen das Votum der Bezirksvertretung Hardtberg für einen alten Flurnamen durch. Ist die Sache einen Streit wert, fragt sich GA-Redakteurin Jutta Specht in ihrem Kommentar.