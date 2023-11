Auf dem Weg zur Gebäurdensprachendolmetscherin Kommunikation geht auch ohne Laute

Kleines Einmaleins

Ganz alltägliche Gebärden könnten Hörende lernen und so die „Schockstarre” bei der Begegnung mit Gehörlosen vermeiden: „Hallo” sagt man, indem man winkt. Für „Gut“ bildet man mit Daumen und Zeigefinger eine Null – wie es Taucher unter Wasser tun. Wenn man fragen möchte „Wie geht es dir?”, zeigt man mit dem Zeigefinger auf den Gesprächspartner und macht danach die Gebärde für „Gut“, während man – um die Frage auszudrücken – die Augenbrauen hebt. Für „Danke” legt man die Fingerspitzen an das Kinn, indem der Handrücken nach außen gerichtet ist, und führt die Hand danach in einem Bogen nach unten, sodass die Handfläche zum Vorschein kommt. Das kann man inzwischen auch per App lernen, etwa mit „Spread the Sign”, die kostenlos die jeweilige Gebärde für eine gesuchte Vokabel per Video zeigt. gso