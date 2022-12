Arbeiten im Bonner Wald : Besondere Pflanzungen für den Kottenforst

Wandertipps für die Region : Frische Luft beim Neujahrsspaziergang in der Region Raus in die Natur: Ein Neujahrsspaziergang macht nicht nur Spaß, sondern kann auch dabei helfen, die an Weihnachten angefutterten Pfunde wieder loszuwerden. Dafür bietet sich die Region rund um Bonn an.