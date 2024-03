Einmaliges Projekt Darum ist eine alte Eiche aus dem Kottenforst berühmt

Klaus Simon wurde 1949 in Bad Godesberg geboren und lebt heute in Krefeld. 1999 war ihm im Rahmen einer Fotoausstellung über Naturdenkmäler im Kottenforst in der ehemaligen GA-Rotation in Dransdorf ein großformatiges Bild der „Dicken Eiche“ aufgefallen. In einem sehr kalten Winter einige Jahre später, am 27. Dezember 2010, stürzte der Baum jedoch unter der Eislast um. Eine Freundin Simons las im GA den Bericht über das Ereignis und rief Simon sofort an. Der Künstler war begeistert von der Idee, aus diesem hölzernen Zeitzeugen etwas für die Ewigkeit zu schaffen. Was fehlte, war ein Auftraggeber.