Versorgung in Bonn Krankenhausreform betrifft auch Hardtberg

„Das Klinikum ist eines der wichtigsten Notfall-Krankenhäuser der Stadt und für die Notfallversorgung im Bonner Westen, aber auch im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis, unverzichtbar“, so der Appell der Politiker. In den vergangenen Jahren sei seitens der Klinik in die zentrale Notaufnahme und in die Kardiologie investiert worden. Die Bezirksverordneten befürchten einen „Domino-Effekt“. Wenn die Kardiologie schließe, stehe die Notfallversorgung insgesamt auf dem Spiel. Nach ihren Recherchen würde in Bonn eine jährliche Versorgungslücke für rund 2000 stationäre Patienten entstehen, wenn die Pläne der Landesregierung umgesetzt würden, von derzeit sechs kardiologischen Abteilungen nur drei zu erhalten.