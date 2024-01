Polizei und Feuerwehr attackiert Prozess um Silvesterkrawalle in Medinghoven hat begonnen

Bonn · In Bonn hat am Dienstag der Prozess gegen sieben junge Männer begonnen, die in der Silvesternacht 2022 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mit Pyrotechnik und Steinen bombardiert haben sollen. Bei ihrem Angriff orientierten sie sich auch an einem Netflix-Film.

30.01.2024 , 12:04 Uhr

Rund 40 Jugendliche haben in der Silvesternacht in Medinghoven randaliert und Mülltonnen angezündet. Foto: Screenshot Tiktok





Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn