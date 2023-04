Kreuzberg in Bonn Bonner Familie erklimmt jedes Jahr die Heilige Stiege

So wie Familie Schneidheim pilgern Gläubige bereits seit Jahrhunderten in der Passionswoche hinauf zu dem bekannten Wallfahrtsort, um auf jeder der 28 Stufen zu beten. Mehr als 1000 Gläubige kamen vor der Pandemie an den beiden Tagen vor dem Osterfest. Imposant sind vor allem die Fresken an der Decke und den Wänden des spätbarocken Gesamtkunstwerks. Putten, Engel, Propheten, Jünger, Löwen, Schlangen, Nägel, Dornenkrone und immer wieder die blau-weißen Rauten aus dem Wappen der Wittelsbacher lassen sich erkennen. Ob nun kniend im Mittelgang über den roten Lahnmarmor oder stehend über die Treppen zu beiden Seiten der Stiege, die mit Rotterdamer Fliesen des 18. Jahrhunderts verziert sind: Langsam und in innerer Einkehr versunken, erreichen die Pilger dem „Gipfel“. Je näher man dem sterbenden Christus kommt, desto deutlicher wird das verheißungsvolle Deckenfresko dahinter: Denn durch das Kreuz hindurch blickt man bereits auf die Auferstehung.