Weihnachtsbaum-Aktion : Krumme Dinger auf dem Uni-Campus Endenich

Wie im letzten Jahr können die Weihnachtsbäume wieder mit dem Bolle-Lastenrad geliefert werden. Foto: Stefan Hermes

Duisdorf Die Landwirtschaftliche Fakultät der Uni bietet Auf dem Hügel die „crazy“ Weihnachtsbäume an. Sie sind vielleicht nicht schön und ebenmäßig, dafür tun ihre Käufer etwas Gutes. Wer will, kann sich den Baum mit dem Rad liefern lassen.



Von Stefan Hermes

Unter dem Motto „Einen Weihnachtsbaum erwerben und dabei Gutes tun“ bietet die Landwirtschaftliche Fakultät der Bonner Uni auch in diesem Jahr wieder ihre „crazy“ Weihnachtsbäume an. So „verrückt“ sie auch teilweise gewachsen sein können, so natürlich sind die Bäume, die eher selten den ebenmäßig gezüchteten Tannen entsprechen, sondern aus der „wilden“ Eifel stammen, wo sie von Studierenden geschlagen werden, um den heimischen Pflanzen und Tieren wieder mehr Lebensraum zu geben.

Bereits im 6. Jahr organisiert der Verein für Naturschutz und Landschaftsökologie (NaLa e.V.) als Ehemaligenverein der Studienrichtung Naturschutz und Landschaftsökologie die Aktion, in der seit 1980 Fichten und Kiefern in verschiedenen Größen gegen Spenden abgegeben werden. Die Bonner Weihnachtsbaumaktion wurde 2015 zum ausgezeichneten Projekt im Rahmen der UN-Dekade Biologische Vielfalt.

Der Weihnachtsbaum sorgt für Heiterkeit

Coronabedingt war es im letzten Jahr nur möglich, einen Überraschungsbaum zu bestellen. Unter dem Motto „Crazy Christmastree, jeder Weihnachtsbaum ist schön!“ wurden die Bäume durch den Verein Bolle per Fahrrad ausgeliefert. Eine Reaktion, wie sie unter den vielen Bildern und Zuschriften stolzer Weihnachtsbaumempfänger auf der Webseite des NaLa zu lesen ist, zeugt von dem gelungenen Projekt: „Unser Baum hat bei Freunden und Familie für viel Heiterkeit gesorgt und die braucht man in diesem Jahr auf jeden Fall! Vielen Dank für die tolle Aktion!“, heißt es dort unter dem Bild einer deckenhohen Kiefer mit nur wenigen Ästen, die allerdings - kunstvoll geschmückt - jede Baumarkt-Tanne an Liebreiz übertreffen konnte.

In diesem Jahr lässt sich dem Zufall durch das Aussuchen eines Baums auf dem Gelände des Instituts für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES), Auf dem Hügel 6, in Duisdorf entgegenwirken. Der dort gewählte Baum kann entweder direkt mitgenommen werden oder auch gegen eine Spende CO 2 -frei durch die Bonner Initiative Bolle (www.bolle-bonn.de) mit Fahrrad und Lastenanhänger gebracht werden.

Damit könnte beim Weihnachtsbaumkauf auch die Anreise mit dem Auto entfallen. Die Spenden der Aktion gehen in diesem Jahr an den Verein „Zukunft Dernau“ (www.zukunft-dernau.de), an die Stiftung Regentropfen (www.stiftung-regentropfen.com) und die Naturschutzorganisation „Asociatia Mozaic“ in Rumänien (www.mozaic-romania.org).

Aktion startet am Freitag, 17. Dezember

Während der Öffnungszeiten der Weihnachtsbaumaktion von Freitag, 17. Dezember, bis Sonntag, 19. Dezember, jeweils von 11 bis 16 Uhr, besteht auch die Möglichkeit, Honig, Kerzen und Met von der Imkerei der Universität, Biokartoffeln vom Wiesengut, Äpfel und Birnen vom Campus Klein-Altendorf und frischen Apfelsaft von der Biostation (5-Liter-Pack für 8,50 Euro) zu kaufen.