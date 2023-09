Ausstellung im Hardtberger Kulturzentrum Deshalb nimmt eine Bonner Künstlerin einen Politiker aufs Korn

So offenbart sich erst auf den zweiten Blick eine kleine menschliche Silhouette unter einem ansonsten das ganze Großformat einnehmenden mächtigen Gorilla. „Für mich ist der Mensch ein Eindringling in die Natur. Er hat im Urwald nichts zu suchen und nimmt dem Gorilla seinen Lebensraum“, so Becher-König. Interpretiert man den Blick des Gorillas, sieht er dem Treiben der Menschen weniger wütend als eher resigniert zu.