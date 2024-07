Künstlerin aus Rumänien findet in Bonn eine Heimat „Talent hatte ich meiner Meinung nach anfangs überhaupt nicht“

Die Wohnung von Zsuzsi Rákosfalvy ist eine kleine Kunstausstellung für sich. In nahezu jedem der Räume hängen Bilder aller Größen und Variationen an den Wänden – von Aktmalerei vorwiegend weiblicher Figuren bis hin zu Porträts von Menschen aus ihrem engeren Freundeskreis. Ihre Leidenschaft für die Kunst hat die 69-Jährige bereits in ihren Kindertagen in ihrer Heimat Rumänien entdeckt. Doch in der damaligen Diktatur konnte sie sich nicht verwirklichen – weder beruflich noch privat. Und so verschlug es sie vor vielen Jahren recht zufällig nach Bonn.