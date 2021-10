Kulturreihe in Duisdorf : Von roten Rosen und blauen Engeln

DUISDORF Der Hardtberger Kulturherbst setzt seine kostenlosen Konzerte im Kulturzentrum fort. Vorsorglich bedanken sich die Veranstalter schon einmal bei den verständnisvollen Nachbarn.

Auftritt von „MadSonix“ abgesagt

Dank an die verständnisvollen Nachbarn

Um den Hardtberger Jecken die Teilnahme an der Karnevalseröffnung des Stadtbezirks zu ermöglichen, wird die Sitzung der 60 Senatoren in diesem Jahr in der Schmitthalle stattfinden. Kostenlose Karten für maximal zwei Personen, sind am Samstag, 30. Oktober, und am 6. November von 14.30 bis 16.30 Uhr im Kulturzentrum zu haben. Am 21. November wird eine Werkschau der Künstlergruppe ARTic im Kulturzentrum zu sehen sein. Mit Harald Stampa kann der Kulturverein am 26. November einen Meistergitarristen aus Süddeutschland begrüßen, der als Solist seit vielen Jahren sein Publikum immer wieder begeistert. Kurz darauf wird es am 28. November ab 18 Uhr noch einmal in die Mehrzweckhalle an der Schmittstraße gehen, um dem erwarteten Andrang zu dem Weihnachtskonzert der „Ingelheimer Konfettis“ gerecht werden zu können. Hierfür muss entgegen der Konzerte im Kulturzentrum ein Eintritt in Höhe von 15 Euro (auf der Tribüne und vergünstigt zehn Euro) bezahlt werden. Der Kartenvorverkauf dazu findet wie der zur Karnevalseröffnung am 6. November im Kulturzentrum statt. Mit zwei Konzerten mit dem Salonorchester „Le Bon(n) Ton“ und dem „Jazzprix-Quintett“ wird am ersten Dezemberwochenende der Hardtberger Herbst zu Ende gehen.