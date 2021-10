Hardtberg Kultur : Kulturverein kritisiert Finanzierungspraxis der Stadt

Hardtberger Herbst

Die Karnevalseröffnung Hardtberg am Samstag, 13. November, und das Weihnachtskonzert der Ingelheimer Konfettis am Sonntag, 28. November, finden entgegen der ursprünglichen Ankündigung nun doch im Kulturzentrum, Rochusstraße 276, statt. An allen Veranstaltungen der Reihe Hardtberger Herbst können Geimpfte und Genese (2G) mit Nachweis und Personalausweis teilnehmen.

Die Ingelheimer Konfettis präsentieren ihr Weihnachtskonzert am 28. November zweimal: um 15 Uhr und um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Der Kartenverkauf startet am Samstag, 6. November, zwischen 15 und 17 Uhr im Kulturzentrum. Falls anschließend noch Karten vorhanden sind, können die entweder in „Anjas Teestübchen“, Rochusstrasse 216, oder an der Abendkasse erworben werden.

Kommenden Samstag, 30. Oktober, lässt Tatjana Schwarz unter dem Titel „Noir Rouge“, ab 19 Uhr im Kulturzentrum „Rote Rosen“ regnen und erinnert an Blauen Engel. Sie präsentiert Lieder der großen Diven wie Zarah Leander, Hildegard Knef oder Marlene Dietrich. Der Eintritt ist frei.

Eine Übersicht über alle Veranstaltungen gibt es auf www.hardtbergkultur.de. spj