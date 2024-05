Konzerttermine im Kulturzentrum Der Sommer in Hardtberg klingt nach Jazz

Am Sonntag, 23. Juni, steht das Bernd Lier Swing Ensemble in Duisdorf auf der Bühne. „Das ist gediegener kammermusikalischer Swing, mit viel Freude am Musizieren dargeboten“ so beschreibt Bachmann die Gruppe. Lier ist Richter am Amtsgericht in Bonn. Er gründete das Ensemble vor über 40 Jahren nach einem Studienjahr in Paris, wo er als Mitglied einer französischen Band die Musik von Django Reinharts hautnah erleben konnte.