Neue Ausstellung im Kulturzentrum in Duisdorf : Kunst aus der Presse

Neue Ausstellung im Kulturzentrum in Duisdorf

Duisdorf Druckerpressen haben heute eigentlich ausgedient. Doch eine davon steht noch im Kulturzentrum Hardtberg. Mit der alten Technik kennen sich die DruckARTisten aus, die ihre kreativen Arbeiten nun ausstellen.

Von einer Renaissance der traditionellen Druckkunst ist die Rede, und einen kleinen Anteil daran haben die DruckARTisten, die sich regelmäßig im Kulturzentrum Hardtberg zum gemeinsamen Arbeiten treffen. Mit ihrer Werkschau, die am Samstag eröffnet wird, leisten sie auch einen Beitrag zum Tag der Druckkunst.

Seit die Drucktechniken im März 2018 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen Unesco-Kommission aufgenommen wurde – eine erfolgreiche Initiative des Museums für Druckkunst in Leipzig und des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler –, wird auch dieser Tag begangen. „Es ist ein sehr haptisches Arbeiten“, erklärt Astrid Meiners-Heithausen von den DruckARTisten ihre Faszination für diese Kunstform.

Es geht um das Unikat

Hinzu komme: „Die gewalzte Farbe im Druck hat eine tiefere Qualität als die gemalte.“ Und man könnte seriell arbeiten – was aber nicht angestrebt wird. „Wir sind vom Zwang befreit, zu vervielfältigen“, so Meiners-Heithausen. Die fünf Damen der Gruppe nutzen die Möglichkeiten der Druckerpresse zum Experimentieren, am Ende kommt das perfekte Ergebnis heraus – ein Unikat.