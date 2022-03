Ausstellung im Haus der Natur : Kunstvolles aus Ruten und Stämmen

Venusberg Zwei Künstlerinnen stellen im Haus der Natur aus. In einem Workshop können sich Interessierte selbst an Holzarbeiten versuchen.

Seit jeher werden nützliche sowie dekorative Gefäße, Körbe und Behälter aus Ästen und Zweigen hergestellt. Fasziniert von diesem uralten Handwerk verbindet die Korbflechterin Inge Lager in ihrer Arbeit die Natur mit der eigenen Kreativität. So einzigartig die natürlichen Materialien sind, so besonders sind beispielsweise die Körbe, die Lager daraus webt. Sie orientiert sich bei ihrer Arbeit an den natürlichen Strukturen sowie dem Wuchs der Zweige. Nicht die gängige Industrienorm gibt den Verlauf vor, sondern das gewachsene Material. In einigen ihrer Gefäße hat sie zudem eine feine Moosschicht eingearbeitet. Verflochtenes aus Ästen und Zweigen eignet sich auch als Wanddekoration. Windspiele oder eine von einem hölzernen Rahmen gehaltene Endlosschnecke an der Wand des Museums an der Waldau sind das beste Beispiel dafür.