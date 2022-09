Neues Pflege--Tarfigesetz : Leben mit Demenz: Die Sorgekultur fördern

Brüser Berg Der Verein „LeA - Lebensqualität im Alter Bonn“ sorgt sich, dass das neue Tarifgesetz in der Pflege die häusliche Betreuungsarbeit für Menschen mit Behinderung gefährdet, und wirbt für ehrenamtliche Helfer, die bereit sind, einen Qualifikationskurs zu machen.

Ehrenamtlich im Einsatz

Zahlen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft zufolge lebten Ende 2021 in Deutschland fast 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Die häufigste Demenzursache ist demnach eine Alzheimererkrankung. 2021 sind laut der Gesellschaft rund 440 000 Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter neu an Alzheimer erkrankt. Rund zwei Drittel von ihnen würden im häuslichen Umfeld von Angehörigen betreut und gepflegt.

Die Diplom-Pädagogin und Marte-Meo-Supervisorin, die früher ein sozialpsychiatrisches Zentrum leitete, ist im Ruhestand ehrenamtlich für „LeA“ im Einsatz. Marte Meo ist eine Methode zur Entwicklungsunterstützung bei Menschen aus eigener Kraft, wobei auch Videoaufnahmen zum Einsatz kommen: Teilnehmer werden bei Interaktionsmomenten im Alltag gefilmt, damit man ihnen nachher ihre Stärken aufzeigen kann. Eine Methodik, die auch sehr gut beim Umgang mit Demenzkranken zum Einsatz kommen kann, wenn man lernen möchte, mit diesen richtig umzugehen. „LeA“ bietet eine solche Qualifizierung zu Demenzbegleitern an, die in den Wohngemeinschaften, dem Treff und beim häuslichen Entlastungsdienst des Vereins helfen können. Diese Basisqualifikation ist dafür eine notwendige Voraussetzung.

Immer mehr Menschen mit Demenz

Der Verein sucht neue Betreuer

Wie füllt man einen Treffnachmittag? Dazu bekommen Kursteilnehmer viele Ideen vermittelt. Und man sollte immer sagen, was man tut, „nicht einfach mit einem Waschlappen durchs Gesicht fahren“, und benennen, was man mitbekommt, erklärt Graaf.

In Not und bei rechtlichen Fragen

Auch über Verhalten in Notsituationen und Rechtliches wird man aufgeklärt. Ein solcher Kurs beginnt am 7. Oktober und umfasst vier Einheiten sowie ein mögliches Praktikum. Wer mitmachen möchte, meldet sich unter ☎ 01 77/3 13 62 07 an oder schreibt an info@lea-bonn.de.

Das Problem mit den angestellten Pflegekräften wird sich wohl noch verstärken, prognostiziert die „LeA“-Vorsitzende Birgit Ratz. Grund ist ihrer Ansicht nach das Tarifgesetz in der Pflege, das inzwischen in Kraft getreten ist. „Das gilt auch für einen großen Teil unserer Mitarbeitenden.“ Gemeint sind die Pflegekräfte in den Wohngemeinschaften. Ihnen müssen jetzt Tariflöhne gezahlt werden, was ja nicht grundlegend verkehrt sei. Man werde jetzt also wie ein normaler Pflegedienst behandelt. „Aber das ist halbgar, weil die Refinanzierung der erhöhten Kosten nicht über die Aushebung der Mittel der Pflegeversicherung erfolgt ist“, so Ratz.