Waldfreunde feiern Wald- und Spielefest: Leckeres vom Wegesrand

Gleich am Weg zum Grillplatz hat sie noch etwas gefunden, das man essen kann: die Knoblauchsrauke. Ihre runden und am Rand eingebuchteten Blätter, vor allem die jungen, schmecken nach Knoblauch. Nicht so intensiv wie die des Bärlauchs. „Da ist ein natürliches Antibiotikum drin“, erklärt Genius, „mehr als im Bärlauch“. Auch die Vogelmiere, der Ampfer und das Schöllkraut – nicht zum Essen geeignet, aber in der Heilmedizin wurde die gelbe Milch zur Behandlung von Warzen verwendet, weswegen es auch Warzenkraut genannt wird – findet sie dort. Sie möchte den Kindern vermitteln, dass viele Pflanzen, die man so als Unkraut bezeichnet, durchaus essbar sind.