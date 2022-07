Dorffest statt Traditionskirmes : Lengsdorfer feiern Kirmes ohne Schausteller

Auch in diesem Jahr wird der Zacheies in Lengsdorf verurteilt, aber Schausteller wie 2018 sind nicht mit dabei. Foto: Stefan Knopp

Lengsdorf Der Lengsdorfer Zacheies kann seiner Verurteilung nicht entgehen. Aber Kirmes mit Buden und Karussel wird es Anfang August nicht geben. Stadttdessen feiert das Dorf ein großes Fest.

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für Bürger, die immer gern zur Lengsdorfer Kirmes am ersten Augustwochenende gekommen sind: Die gute ist, dass nun doch gefeiert wird, allerdings in abgespeckter Form als Dorffest und ohne Beteiligung der Bonner Veranstaltungs-Arbeitsgemeinschaft (Arge). Die schlechte: Auf das beliebte Schürreskarrenrennen muss man in diesem Jahr verzichten, „aus Platzgründen“, wie der Ortsfestausschussvorsitzende Christoph Schada sagt.