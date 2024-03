Die Beamtensiedlung: Lengsdorfer leben auf einmal in Neu-Duisdorf

Viele alteingesessene Bewohner der Siedlungshäuser zwischen Schieffelingsweg und der A 565 haben sich in den vergangenen Wochen gefragt, wo sie eigentlich wohnen. Im Zuge ihrer Begrünungspläne – so wird vermutet – hat die Stadtverwaltung das Gebiet neuerdings Duisdorf zugeschlagen. „Dabei sind wir doch Lengsdorfer“, sagt Paul Mischur aus der Augustinusstraße, „und das schon seit Jahrzehnten“. Mischur wohnt mit kurzen Unterbrechungen seit 1966 im Viertel. Dass sie nun neuerdings in Neu-Duisdorf wohnen sollen, erstaunt nicht nur ihn. Auch andere Bewohner zeigten sich in den sozialen Medien erstaunt.