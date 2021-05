Müllsammeln als Abwechslung im Homeoffice : Lengsdorfer reinigen verwildertes Nachbargrundstück

Lengsdorf Anwohner ärgern sich über ein verwildertes Gelände in Lengsdorf und reinigen es in Eigeninitiative. Die Aktion findet schnell Nachahmer.

Schon länger ärgern sich die Anwohner der Straße „Zur Marterkapelle“ über ein brach liegendes Baugrundstück. Zwar ist das verwilderte Gelände durch einen Zaun abgesichert. Das hinderte in der Vergangenheit jedoch niemand daran, Dreck und Unrat einfach abzulegen. „Schon seit einiger Zeit hatten wir vor, dort einmal für Ordnung zu sorgen“, erzählt Carola von Hinüber im GA-Gespräch. Seit Ausbruch der Pandemie verfügen die meisten über sehr viel Zeit. „Und für eine gelungene Abwechslung vom Homeoffice ist wohl jeder dankbar“, so die Lengsdorferin.

Nach einer Viertelstunde waren alle Säcke voll

Was morgens noch im Kopf spukte, war dann mittags bereits in die Tat umgesetzt. Ausgerüstet mit Müllbeuteln machte sie sich mit Werner Kohnert und Olaf Stümpel an die Arbeit – und das immer in Einklang mit den geltenden Corona-Regeln sowie den Kontaktbeschränkungen. Da zwei von ihnen aus einem Haushalt sind, durfte ein dritter Nachbar dabei sein.