Mitgliederversammlung : Lengsdorfer Vereine wollen endlich wieder Dorfleben

Lengsdorf Wird Sankt Martin durch Lengsdorf ziehen und die Kinder mit ihm? Die Frage beschäftigt die Organisatoren. Sie hoffen auf Lockerung der Corona-Einschränkungen. So bereiten sich Ortsfestausschuss sowie Heimat- und Verschönerungsverein auf die kommenden Monate vor.

Vieles ist noch offen mit Blick auf neue Veranstaltungen

Verständigt haben sich die Vereine, den traditionellen Seniorentag ausfallen zu lassen. Bislang haben alle zum Rahmenprogramm beigetragen; während der Corona-Einschränkungen konnte jedoch nicht geprobt und nichts vorbereitet werden. Immerhin werden die beiden gekrönten Häupter, die Weinkönigin Lara Hennes und die Maikönigin Caterina Hennes nach langer Zeit beim Duisdorfer Weinfest in zwei Wochen wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein.

Mitgliederversammlung beim Heimat- und Verschönerungsverein

Für den Lengsdorfer Heimat- und Verschönerungsverein, der das Heimatmuseum in seiner Regie hat, stand ebenfalls eine Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl an. Schada wurde als Vorsitzender bestätigt. Neu im Vorstand sind Susanne Kirwald als 2. Vorsitzende und Caterina Hennes als 2. Schatzmeisterin.

Seit 11. März 2020 ist das Heimatmuseum geschlossen. Der Verein hat die Zeit für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten genutzt, berichtet Schada. Das Dach wurde repariert, Holzbalken ausgetauscht. Ausstellungsstücke wurden in neue Rahmen gekleidet. „Nun warten wir auf den Tag X, an dem wir wieder öffnen können“, so Schada. Die Besucher werden eine Überraschung erleben, kündigt er an. Verschollen geglaubte Architektenpläne der Kirche St. Peter sind ins Museum gelangt. Der Sturzbalken von 1672 aus einem Haus an der Uhlgasse wurde restauriert, und ist jetzt in der Ausstellung zusehen.