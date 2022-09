Erinnerung an ein zerstörtes Leben : Lessenicher Diakon schnitzt aus alten Balken Könige für Flutopfer

Ganz schön schwer: Der König aus Eichenholz, den Ralf Knoblauch (l.) an Norbert Konrad übergibt, hat einiges an Gewicht. Foto: Stefan Knopp

Lessenich Ralf Knoblauch aus Lessenich macht Figuren aus Balken von Fachwerkhäusern, die bei der Flut zerstört worden sind. 15 solche Aufträge hat er und bringt den Betroffenen mit den geschnitzten Könige ein Stück ihres verlorenen Zuhause wieder.



Man könnte meinen, in Lessenich wäre ein sehr fleißiger Specht unterwegs, der schon früh morgens Holz bearbeitet. Es ist Ralf Knoblauch bei der Arbeit, die er zwischen 5 und 6 Uhr verrichtet, vor seiner eigentlichen Tätigkeit als Diakon von Sankt Laurentius. Seit 2007 haut er Könige aus Holz, die inzwischen ganz gut bekannt sind. Aktuell sind es Flutkönige: Knoblauch fertigt sie für Menschen an, die im vergangenen Jahr bei der Überschwemmung des Ahrtals viel verloren haben.

Einen der ersten Könige konnte Norbert Konrad für Freunde seiner Schwiegereltern abholen. Gisela und Werner Zluhan wohnten in einem Ort bei Bad Neuenahr, in einem Haus Baujahr 1920. Es hatte einen schönen Kamin mit einem Eichenholzbalken darüber, der schon älter war als das Haus: Er hatte, berichtete Konrad, schon ein Hochwasser im Jahr 1804 miterlebt, als Teil eines Fachwerkhauses, das dabei zerstört wurde. Im Jahr 2021 ereilte dieses Schicksal auch das zweite Haus, in dem der Balken verbaut war.

Am 14. Juli war das Ehepaar ahnungslos schlafen gegangen. „In der Nacht um 23 Uhr wurden sie von Jugendlichen geweckt“, erzählte Konrad. „Sie hatten die Nachbarschaft gewarnt, dass die Ahr kommt.“ Das Paar konnte sich ins Obergeschoss retten und wurde später mit einem Boot in eine Notunterkunft gebracht. Danach kamen sie bei Freunden in einer Ferienwohnung unter. Als sie zu ihrem Haus zurück konnten, fanden sie es unbewohnbar vor.

Neben anderen Dingen bargen sie auch diesen Kaminbalken. Konrad half damals dabei. Über seine Verbindungen nach Lessenich erfuhr er von Knoblauchs Idee: Dem Diakon konnten Flutopfer Holzstücke zukommen lassen und er schnitzte daraus seine Könige. „Ich hatte im Fernsehen gesehen, dass viele Fachwerkhäuser zerstört worden sind“, sagte Knoblauch. Das darin verbaute Holz ist stabil, meist aus Eiche, damit arbeitet er am liebsten. Konrad brachte den Kaminbalken zu Knoblauch. Jetzt konnte er dem Ehepaar Zluhan den fertigen König in ihre Übergangsunterkunft bringen. „Sie haben sich riesig gefreut“, berichtete er später. „Sie haben den König richtig in den Arm genommen.“

15 Anfragen für Flutkönige, 15 Schicksale

Für sie wie für alle anderen, denen Knoblauch einen König aus Holz hauen wird, kehrt damit ein Stück des alten Zuhauses in das neue ein, das die Menschen sich aufbauen müssen. 15 Anfragen hat der Seelsorger bekommen, für jeden König braucht er etwa drei Wochen. 15 Schicksale, die auch an Knoblauch nicht spurlos vorüberziehen. Er könne aber viel abarbeiten beim Erschaffen der Könige, sagt der Diakon. „In das Schlagen fließt sehr viel körperliche Energie rein.“ Der schönste und heilsamste Augenblick sei aber, „wenn ich den König übergebe und merke, da passiert etwas“.

Knoblauchs Könige gucken meist fröhlich, optimistisch, seltener nachdenklich. Sie hätten eine Botschaft: „Auch in der schlimmsten Flutnacht, in der du ums nackte Überleben gekämpft hast, hast du deine Würde behalten.“ Im Falle der Zluhans dadurch, dass Jugendliche sie gewarnt und Helfer sie versorgt hatten. „Würde lebt ja immer von der Kommunikation mit anderen Menschen.“