Adventsmarkt Brüser Berg Letzte Chance auf den Nikolaus

Als Gastgeberin öffnet die katholische Kirche auch ihr Eine-Welt-Café und bietet Suppen an. Allerlei Weihnachtliches findet man beim Verein Stadtteilkultur, der sicher auch wieder Aufnahmen von der Gruppe „Fotospaziergänge“ verkauft. Im Atelier des Vereins wird es im kommenden Jahr Workshops geben, kündigt Möller an. Dafür hat der Ortsausschuss Gelder beim Bonner Spendenparlament beantragt und bewilligt bekommen. Die Workshops richten sich ihr zufolge an Senioren, auch Demenzkranke, und Menschen mit Beeinträchtigungen: Im Frühjahr wird Osterschmuck gebastelt, später im Jahr Weihnachtsschmuck für den Baum in der Borsigallee.